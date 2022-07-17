Власти Хорватии отказали президенту Сербии Александару Вучичу в посещении мемориального комплекса на месте концлагеря «Ясеновац», передает ТАСС. Как заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич, решение Загреба — самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории.

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить «Освенцим». Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — отметила премьер.

Помимо Брнабич, критику хорватский властей также поддержали в сербских МВД и МИД. При этом поездка Вучича в комплекс «Ясеновац» должна была носить частный характер. Как отмечается, президент Сербии собирался почтить память сербов, погибших в результате этнических чисток хорватских националистов в годы Второй мировой войны — в том числе в этом концлагере погибли и родственники политика.