Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов типа Ми-8, поставка которых анонсировалась еще в ноябре. Как выяснило издание Jutarnji list, вертолеты будут готовы к отправке ориентировочно через 10 дней.

По данным журналистов, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии и сейчас проходят техническое обслуживание на базе авиационно-технического центра в Большой Горице.

Кроме прочего, с вертолетов снимают всю существующую маркировку и проводят ремонтно-восстановительные работы.

«Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу», – пишет издание. (УНИАН)