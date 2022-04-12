Хорватия обязала российских дипломатов и сотрудников посольства, объявленных накануне персонами нон-грата, покинуть страну до 25 апреля, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что власти Хорватии объявили 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Послу Андрею Нестеренко была вручена нота, согласно которой дипломатическое представительство России в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве.

До этого российское посольство в Хорватии получило требование властей о сокращении числа работников диппредставительства.