В рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami в столичной галерее Art Tower, расположенной в Ичери Шехер, прошло мероприятие, посвященное творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, сообщает #.

Мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Музейного центра «Ичеришехер» и Главного управления культуры города Баку.

Фестиваль Art Fest Nizami проводится НПО Arts Council Azerbaijan в рамках «Года Низами Гянджеви».

На вечере, который посетили известные деятели культуры и искусств, глава НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля Art Fest Nizami.

Он отметил, что основная цель фестиваля – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.

В ходе мероприятия состоялась презентация видеоролика под названием «Хорезмская красавица», посвященного одной из героинь поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц».

Образ героини воплотила дизайнер и художник по костюмам данного проекта Сабина Зулалова. Также, являясь членом Евразийской гильдии Eurasian Creative Guild (Лондон), Сабина Зулалова представила полную версию видеопроекта на дизайнерском конкурсе The Heartbeat of Eurasia.

В видеоролике звучат яркие образцы поэзии гениального поэта Низами на музыку выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Над проектом работали – пианистка Саида Тагизаде, чтец Мехман Пириев, видеооператор Мадина Дорожкина, художник по костюмам Сабина Зулалова. Описание к видео на английском языке было подготовлено сценаристом и поэтом Ульвией Ахундовой.

В рамках проекта для каждой из «Семи красавиц» будут созданы отдельные видеоролики, презентации которых пройдут в следующих этапах Art Fest Nizami.

Отметим, что автор идеи фестиваля искусств Art Fest Nizami — глава НПО Arts Council Azerbaijan, художник и искусствовед Дадаш Мамедов. Куратор фестиваля – директор художественной школы Art School Сона Гулиева.