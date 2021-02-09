Хлеб дорожает скрыто – предотвратят ли этот процесс налоговые каникулы?

В поправках в Налоговый кодекс на текущий год предусматривается продлить еще на один год освобождение от НДС импорт и реализацию пшеницы, производство и реализацию пшеничной муки и хлеба.

Напомним, что ввоз и продажа пшеницы, муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от НДС еще пять лет назад, поскольку девальвация национальной валюты создавала риски подорожания важнейшего продукта потребительской корзины. Тогда мукомольные предприятия пошли в ногу с валютным курсом, объясняя подорожание собственной продукции ослаблением национальной денежной единицы, поскольку добрая часть пшеницы хоть и закупается местными предприятиями в ближайшем зарубежье — в России и Казахстане, но за долларовый эквивалент.

Известно, что помимо освобождения импорта пшеницы от НДС все эти годы Министерство экономики проводило политику стабилизации цен на хлебобулочный ассортимент. Однако такая позиция правительства встретила резонансный отклик в местном экспертном сообществе, поскольку повышение стоимости пшеницы на мировом рынке не может обойти стороной местный рынок, по некоторым данным, стабильно зависящий от импорта. А стоимость импортной пшеницы продолжает расти, несмотря на налоговые каникулы из-за экспортных пошлин в России.

Так, с 15 февраля в пределах квоты в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы будет действовать пошлина на пшеницу в 25 евро за тонну, а уже буквально через пару недель размер этого вида фискального сбора будет повышен сразу вдвое. Дальше больше — при этом, уже начиная с 15 марта, вводятся пошлины на экспорт кукурузы и ячменя в 25 евро и 10 евро за тонну, соответственно. Решение незначительно отличается от предложения Минсельхоза, по которому пошлина на экспорт пшеницы могла быть повышена до 45 евро за тонну с 15 марта.

Аналитики уже начали пересматривать прогнозы экспорта зерна в этом сезоне после новостей о возможном повышении пошлин. Так, «Русагротранс» понизил прогноз экспорта зерна с 51 млн до 48 млн тонн, пшеницы — с 40 млн до 38 млн тонн. «Совэкон» пока снизил оценку вывоза пшеницы с 40,8 млн до 36,3 млн тонн. Новости об очередных ограничениях на экспорт зерна из РФ взволновали участников мирового рынка. Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Естественно, для Азербайджана, пару лет назад существенно увеличившего импорт пшеницы из России, подорожание экспорта продовольственного товара №1 из этой страны не может не сказаться на ценах на внутреннем рынке.

И тут стоит обратить внимание на естественное противоречие. Импорт пшеницы дорожает, а цены остаются на прежнем уровне. По мнению специалистов и потребителей, в сложившейся ситуации хлеб дорожает, но скрыто – за счет снижения качества и веса буханки. Опрошенные нами граждане жаловались на низкие свойства хлеба: «Уже несколько лет я стараюсь не покупать заводской хлеб и печь его дома. — сказала в беседе с корреспондентом # домохозяйка Лия Ахмедова. — Заметила странное свойство – на утро купленный вечером хлеб начинает крошиться и становится безвкусным».

По словам пенсионерки Ираят Мамедовой, азербайджанский хлеб славился своим превосходным вкусом в советское время:

«И даже жители других союзных республик, приезжая в Баку, не могли наесться нашим хлебом. Помню, как гости нашего города увозили с собой бакинский хлеб большими сумками, чтобы угостить им родных и близких. Настолько ароматен и вкусен он был! То, что выпекается и продается сегодня, сложно назвать хлебом. Потому я стараюсь печь дома, часто балую детей и внуков горячими лавашами». Собеседница признала, что качество не только хлеба, но и муки падает с каждым годом.

Как сказал # руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюба Гусейнов, пятилетние налоговые каникулы, призванные понизить себестоимость продукции, не прибавили качества муке и хлебу в местной торговой сети. «К сожалению, качество хлебобулочного ассортимента на полках наших магазинов оставляет желать лучшего. Свойства этой продукции ухудшаются из года в год, — говорит защитник потребительских прав. — По этому вопросу в нашу организацию все чаще обращаются потребители, недовольные свойствами важнейшего продукта потребительской корзины. Одним из важных вопросов остается срок годности муки, которая не маркируется в 95% случаев — на таре нет сроков годности и даты производства».

Контролем качества хлеба должна заниматься уполномоченная структура — Агентство продовольственной безопасности, имеющее для этого все необходимые рычаги и современные лаборатории. «Не скажу, что структура выполняет возложенные на нее обязательства», — продолжил правозащитник. В экспертном сообществе уверены, что правительственным чиновникам не мешает задуматься о контроле над соблюдением технических требований в производстве хлеба. К сожалению, опрошенные нами специалисты не смогли однозначно ответить, какие нормы и технические правила действуют в отношении местных пекарен.

«Вес и качество хлеба предоставлены на усмотрение производителей. В советское время действовали единые нормативы, их соблюдение контролировалось, но этого сегодня нет», — сетует Гусейнов.

По словам доцента кафедры технологии пищевых продуктов UNEC Эльсевара Фарзалиева, технические условия на хлеб и хлебобулочные изделия различаются в зависимости от сорта муки и вида конечной продукции, и это обстоятельство лежит в основе ГОСТов. Как выяснилось из беседы с экспертом, унифицированного подхода в этом плане не существует, поскольку государственные стандарты допускают различные включения, что актуально и для веса продукции. Специалисты затрудняются сказать, какие именно государственные стандарты действуют сегодня в Азербайджане и есть ли они вообще. Касаясь вопросов качества, определить его по органолептическим показателям невозможно.

Для этого требуются глубокие спектрофотометрический, биохимический и хроматографический анализы. Также выяснилось, что в стране нет недостатка в специальных технологиях для соответствующего анализа. Хорошо оснащенными лабораториями располагают Агентство продовольственной безопасности, Институт пищевой безопасности, действующий при этой структуре. Добавим от себя, что таких углубленных анализов в отдельно взятой сфере выпечки хлеба не видно. А было бы интересно ознакомиться с результатами…