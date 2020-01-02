Хиллари Клинтон стала почетным ректором университета в Белфасте

«(Бывший) госсекретарь США Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет», — говорится в заявлении университета. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.

Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала «значительный вклад» в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и «воодушевляющей ролевой моделью» для университетского сообщества. Экс-кандидат в президенты США, со своей стороны, заявила, что для нее такое назначение – большая честь. В октябре 2018 года политик получила от университета почетную докторскую степень.