Хикмет Гаджиев: «ВС Азербайджана продолжают давать врагу достойный отпор»

«Происходящее в Гяндже однозначно целенаправленно осуществляется Арменией».

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что происходящее показывает истинное лицо Армении.

«Это еще раз показывает, что армянская сторона в целом не может быть верной своим обязательствам в какой-либо форме. Происходящее в очередной раз свидетельствует о том, что Армения — несерьезная сторона. Мы расцениваем это как очередной акт геноцида, осуществленный Арменией против азербайджанского народа. Мы очень хорошо знаем подобные акты геноцида, совершенные армянами. Они и в начале 90-х годов прошлого столетия совершили в Ходжалы геноцид против азербайджанского народа. Но сегодня перед ними сильное Азербайджанское государство, сильная Азербайджанская Армия. Если бы у них была возможность, то они, возможно, осуществляли бы подобные преступления в более крупном масштабе. Но сегодня доблестные Вооруженные силы Азербайджана уничтожают все их огневые точки. Как следствие их неудачи в бою, их беспомощности, они, как и всегда, совершают подлые атаки на гражданских лиц. Это бесчестие, подлость. Вооруженные Силы Азербайджана продолжают давать им достойный отпор. Международное сообщество должно знать, что ответственность за произошедшие события полностью лежит на политическом руководстве Армении», — отметил Х.Гаджиев.