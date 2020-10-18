Хикмет Гаджиев: Враг подло мстит за свою беспомощность на поле боя атакой на гражданских лиц

Подлый враг мстит за бессилие и беспомощность на поле боя атакой на гражданских лиц, об этом журналистам сказал помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, направившийся в Гянджу вместе с представителями дипломатического корпуса и военными атташе.

Он отметил, что вооруженные силы Армении совершили подлую атаку на второй по величине город Азербайджана Гянджу и неделю назад:

«Они и на этот раз использовали ракеты, обладающие очень большой разрушительной силой. Они хотят уничтожить много людей, создать панику среди жителей Гянджи и нашей страны. Но враг никогда не добьется своей цели. Азербайджанский народ решительно настроен, и мы хотим освободить свои земли от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего.

Чтобы скрыть эти подлые преступления, армяне продолжают распространять ложную информацию с целью обмана международной общественности.

Выражаем признательность сотрудникам посольств, представителям международных организаций, военным атташе, аккредитованным в Азербайджанской Республике, за то, что они снова приехали в Гянджу. Они на месте ознакомились с преступлением, подло совершенным Арменией в этом городе. Международная общественность вновь стала свидетелем преступления в Гяндже и они сообщат об этом своим странам».

Х.Гаджиев также передал жителям Гянджи соболезнования Президента Ильхама Алиева и Первого Вице-президента Мехрибан Алиевой и пожелал раненым скорейшего выздоровления.