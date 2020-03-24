Хикмет Гаджиев: ВОЗ пока не подавала сигнал тревоги в связи с ситуацией в Азербайджане

Необходимые превентивные меры Азербайджана высоко оцениваются. И поэтому Всемирная организация здравоохранения пока не подавала сигнал тревоги в связи с ситуацией в республике.

Об этом на брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Это является результатом организации системы управления в Азербайджане, под руководством Главы государства, на совершенном уровне. В то же время это проявление готовности страны к такого рода чрезвычайным положениям. Еще в начале января, когда эпидемия только давала о себе знать, Азербайджан принял необходимые подготовительные меры. Все это высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения», — сказал Х.Гаджиев.