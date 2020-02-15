Хикмет Гаджиев: У Президента Азербайджана очень плотный график на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности является мероприятием, которое имеет важное значение и играет большую роль в международной системе безопасности. На конференции обсуждаются важные вопросы глобальной безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принимает участие в данном мероприятии. Глава государства 14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности участвовал в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность». На мероприятии глава государства поделился мнениями о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, его участии в формате «OPEC +», а также вопросах, касающихся Южного газового коридора.

Об этом заявил в интервью АЗЕРТАДЖ помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что у Президента Азербайджана на Мюнхенской конференции по безопасности очень плотный график работы. Он сказал, что график работы, начавшийся 14 февраля в 7.30 по местному времени, закончился вечером примерно в 20.00. В этот день главе государства пришлось работать более 13-14 часов. Президент Азербайджана провел многочисленные встречи. Глава государства, в первую очередь, встретился с президентами стран-партнеров Азербайджана — Казахстана, Молдовы и Афганистана и обсудил двусторонние отношения, стоящие в повестке дня. Также были проведены встречи с руководством Европейского Союза, Шанхайской организации сотрудничества и Международного Комитета Красного Креста. На встрече с руководством Международного Комитета Красного Креста Президент Ильхам Алиев особо отметил вопрос об освобождении наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых Арменией в заложниках, и возвращении их на Родину.

Глава государства подчеркнул важность в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта обмена всеми пленными и заложниками на гуманитарной основе по принципу «всех на всех».

Помощник Президента сказал, что деловая общественность Германии проявляет большой интерес к осуществляемым в нашей стране всесторонним реформам и диверсификации экономики, и с этой точки зрения проводятся плодотворные и эффективные обсуждения. Он отметил, что реформы, проводимые в стране Президентом Ильхамом Алиевым, очень высоко оценивались на состоявшихся встречах.