Хикмет Гаджиев: Сообщается о жертвах среди мирного населения в Гяндже

Сообщается о жертвах среди мирного населения в Гяндже.

Об этом написал на своем аккаунте в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что в Армению привезены новые ракетные комплексы.

«Сразу после этого они стали предательски и жестоко нападать на мирных жителей в городах Азербайджана. Поступают сообщения о жертвах среди мирного населения в Гяндже. Армянское государство — это проявление политики терроризма», — отметил помощник Президента Азербайджана.

| 2020-10-17T02:41:43+04:00 17 октября 2020, 02:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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