Хикмет Гаджиев: Сообщается о жертвах среди мирного населения в Гяндже

Сообщается о жертвах среди мирного населения в Гяндже.

Об этом написал на своем аккаунте в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что в Армению привезены новые ракетные комплексы.

«Сразу после этого они стали предательски и жестоко нападать на мирных жителей в городах Азербайджана. Поступают сообщения о жертвах среди мирного населения в Гяндже. Армянское государство — это проявление политики терроризма», — отметил помощник Президента Азербайджана.