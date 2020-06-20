Хикмет Гаджиев: Пашинян своими заявлениями разрушает формат и суть переговоров

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал  заявление премьер-министра Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Хикмет Гаджиев сказал, что в октябре 2019 года на саммите глав государств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде Президент Ильхам Алиев разоблачил политику Армении в отношении фашиста Гарегина Нжде. В ходе саммита премьер-министр Армении Н.Пашинян, пытаясь в истерической форме защитить фашиста Г.Нжде, поставил себя в смешное положение.

| 2020-06-20T16:24:09+04:00 20 июня 2020, 16:24|12345 (Пока оценок нет)
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