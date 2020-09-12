Хикмет Гаджиев: Незаконное переселение уголовно наказуемо и по законам самой Армении

«Армения, осуществляющая политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, в последнее время проводит политику переселения армян, особенно из Ливана. Вчера в социальных сетях распространилась информация о размещении ливанской семьи в городе Шуша, имеющем большое историческое и духовное значение для азербайджанского народа». Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В то время как все страны мира, включая Азербайджан, борются с последствиями трагедии в Ливане и оказывают Ливану гуманитарную помощь, Армения злоупотребляет этой трагедией и людскими страданиями в своих грязных целях. Этим Армения демонстрирует всяческое отсутствие у нее моральных ценностей.

Хотел бы особо подчеркнуть, что население, размещенное на оккупированных территориях, по сути, стало жертвой безответственной авантюрной политики Армении. Все должны знать, что политика незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана не имеет юридической силы и Азербайджан полностью отвергает ее последствия.

Армения также использует перемещенных из Сирии и Ливана лиц в качестве вооруженных наемников.

Проводя политику незаконного заселения, Армения пытается изменить демографическую ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана. Политика незаконных поселений является грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года. Согласно четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, оккупирующее государство не должно перемещать свое гражданское население на оккупированные ею территории.

В 1946 году, на судебном процессе над главными военными преступниками, Нюрнбергский международный военный трибунал признал двух подсудимых виновными в изменении этнического состава оккупированных территорий.

Согласно международному праву, политика создания поселений на оккупированных территориях, проводимая государством-оккупантом, должна классифицироваться как военное преступление. С этой точки зрения незаконное заселение, осуществляемое Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, является военным преступлением.

Как ни парадоксально, но эти действия являются уголовным преступлением и по законам самой Армении. Так, согласно статье 390 Уголовного кодекса Армении, выселение населения оккупированных территорий и их заселение государством-оккупантом рассматривается как серьезное нарушение международного гуманитарного права и предусматривает наказание сроком от 8 до 12 лет.

Акт агрессии, совершенный Арменией в Товузском направлении, попытка диверсии и саботажа на линии соприкосновения в июле этого года свидетельствуют о подготовке Армении к очередной провокации и военной авантюре.

Кроме того, в последние дни Армения устами непризнанного режима, созданного на наших оккупированных территориях, в очередной раз открыто заявила о своем намерении оккупировать и другие территории Азербайджана, пригрозила ракетным обстрелом города Гянджа.

Провокационные заявления и действия премьер-министра и министра обороны Армении, а также другие аналогичные шаги лишний раз доказывают, что цель абсолютно бесцеремонного руководства Армении — полностью сорвать переговорный процесс и добиться аннексии оккупированных азербайджанских территорий.

Вся ответственность за провокации на передовой и обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении. Чтобы добиться прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, необходимо вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован только и исключительно в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана, признанных международным сообществом», — заявил Хикмет Гаджиев.