Хикмет Гаджиев назвал информацию Армении о сбитом Су-25 бредом

«Информация о том, что принадлежащий Армении самолет Су-25 был сбит самолетом F-16 это абсолютная ложь, бред».

Об этом АПА сообщил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, это очередная ложная пропаганда, проводимая Арменией.

«Мы однозначно отвергаем это. Вообще, армянской стороне советуем смотреть на радары. На радарах отчетливо видно, какой самолет где и когда поднимается в воздух. В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении».