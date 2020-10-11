Хикмет Гаджиев: «Армянская сторона молила и призывала к прекращению огня»

«По поручению уважаемого господина президента мы доведем это варварство и преступление до внимания международного сообщества».

Как сообщает АПА, об этом местным и зарубежным журналистам в Гяндже сказал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что армянская сторона молила и призывала к прекращению огня на гуманитарной основе: «Но сразу после этого армянские вооруженные силы, используя очень опасное оружие – систему «Точка-У», обстреляли густонаселенные части Гянджи. Среди гражданских лиц есть погибшие. По имеющейся на данный момент информации, погибли 9 человек, более 30 человек получили ранения».

«На данный момент Азербайджан проводит работу по оценке ситуации», продолжил Х.Гаджиев.

Он отметил, что об этом проинформирована вся международная общественность: «Если Армения вновь, посредством своих вооруженных сил будет осуществлять эти гнусные действия против азербайджанского мирного населения, то и Азербайджан на основании международного гуманитарного права и Женевской Конвенции сохраняет за собой право принятия мер против легитимных военных целей».