Хикмет Гаджиев: «Армения является страной-агрессором»

Вместо того, чтобы озвучивать ерундовые заявления, армянская сторона в первую очередь должна предпринять самые необходимые шаги в вопросе нагорно-карабахского урегулирования.

Об этом, отвечая на вопрос Report, журналистам заявил Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Это, в первую очередь, вывод армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана. Конфликт не должен быть объектом демагогии или популизма. Армения является страной-агрессором. Мы имеем более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. И для того, чтобы продвинуться в вопросе урегулирования конфликта, необходимо устранить, являющийся в данном вопросе основополагаюшим фактор оккупации»-, сказал он.

По словам Х.Гаджиева, только после этого можно будет говорить о каких-либо мероприятиях по налаживанию и установлению доверия.