На этой неделе стало известно, что Apple Studios выкупила права на фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли.

Проект интересен гоночным болельщикам не только заявленной темой, но и тем, что среди продюсеров картины значится легендарный британский гонщик Льюис Хэмилтон.

Сегодня на пресс-конференции в Баку пилот Mercedes ответил на некоторые вопросы о фильме:

«Я не могу сообщить много подробностей, поскольку не знаю, было ли сделано официальное заявление о фильме. Однако мы уже приступили к работе, и это действительно очень захватывающий проект, который все долго ждали.

Мы уже работаем над сценарием – я принимаю большое участие в написании – это здорово. Мы отлично проводим время с Брэдом Питтом, что само по себе невероятно! Мне нравится наблюдать за тем, как он вживается в роль.

Кроме того, задача, которую я взял на себя, заключается в том, чтобы обеспечить разнообразие в актерском составе и в съемочной группе. Мы хотим показать, насколько интересен наш спорт людям, которые никогда не смотрели гонки. При этом необходимо сохранить наследие и передать в фильме и сценарии истинный гоночный дух. В этом тоже заключается моя роль», — сказал пилот журналистам.