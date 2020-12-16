HBO выплатит семье Майкла Джексона $100 млн за фильм «Покидая Неверленд»

Семья Майкла Джексона выиграла в суде апелляцию у телеканала HBO, показавшего в 2019 году фильм о певце «Покидая Неверленд».

Как сообщает Variety, телеканалу придется выплатить наследникам артиста $100 млн.

Семья ссылалась на то, что в 1992 году Джексон подписал с телеканалом договор, согласно которому НВО в течение 27 лет не будет делать порочащих заявлений о нем, его семье и работниках. Апелляционный суд девятого округа США постановил, что этот договор действует и сейчас.

В 2019 году суд нижней инстанции разрешил наследникам Джексона передать заявление в третейский суд, HBO подал апелляцию, однако апелляционный суд поддержал предыдущее решение.

Документальный фильм посвящен событиям из жизни двух мужчин: 37-летнего режиссера Джеймса Сейфчака и 41-летнего хореографа Уэйда Робсона. Они дружили с поп-звездой детьми, однако, став взрослыми, поняли, что стали жертвами насилия со стороны певца. Маленький Джеймс познакомился с артистом на съемках рекламного ролика Pepsi, а Уэйд был приглашен на аудиенцию с Джексоном после победы на детском танцевальном конкурсе.

Как утверждают пострадавшие, Робсону было 7 лет, когда его впервые подвергли насилию, а Сейфчаку – 10. Дети с другими «маленькими друзьями» Джексона нередко гостили на его ранчо Неверленд вместе с родителями, где ночевали с артистом в одной спальне, отдельно от родителей.(Газета.Ru)