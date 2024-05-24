Главный тренер «Барселоны» Хави написал прощальное письмо после того, как каталонский клуб объявил, что он будет уволен по окончании нынешнего сезона.

«Дорогие друзья, в воскресенье закончится мой этап тренера «Барсы». Покинуть клуб всей своей жизни никогда не бывает легко, но я очень горжусь тем, что проработал два с половиной года во главе раздевалки, которая была для меня как вторая семья.

Я хочу поблагодарить за поддержку и привязанность болельщиков, которые всегда были рядом со мной и всегда проявляли ко мне ту же любовь, что и тогда, когда я был футболистом. С воскресенья я стану ещё одним Кулес на трибунах, либо сейчас на Олимпийском стадионе, либо через несколько месяцев на «Камп Ноу». Потому что до того, как я стал игроком или тренером, я был болельщиком «Барселоны» и желаю клубу только лучшего в своей жизни, и я всегда буду в его распоряжении.

Работал с отличной группой игроков и потрясающим персоналом. Благодаря всем им мы достигаем поставленных целей, кульминацией которых в прошлом году стали чемпионат и Суперкубок. В этом сезоне дела пошли не так, как мы хотели, но мы позволили этому идти своим чередом и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из «Ла Масии», которые вдохновляют всех болельщиков «Барселоны».

Большое спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, средствам массовой информации и всем, с кем я разделил путь на протяжении этих двух с половиной сезонов.

Я желаю всего наилучшего клубу, который находится в моём сердце», — написал Хави в своей социальной сети.

«Барселона» обязана выплатить € 15 млн за увольнение главного тренера каталонского клуба Хави. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Хави получит только половину этой суммы, другая половина будет выплачена персоналу «Барселоны». Подчёркивается, что ввиду сложного финансового положения «Барселоны» её руководство рассчитывает, что испанский специалист откажется от своей доли. В таком случае сине-гранатовым придётся выплатить только € 7,5 млн. (championat.com)