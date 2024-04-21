Президент России Владимир Путин вернулся к образу жизни, который вел до начала избирательной кампании — он перестал покидать Кремль и свои резиденции, обратило внимание «Агентство», проанализировав график главы государства.

За последние две недели Путин не провел ни одного выездного мероприятия, а со старта избирательной кампании и до 20 апреля Кремль сообщил о 100 выездных событиях с участием президента. С 17 февраля по 17 марта Путин посетил 31 мероприятие за пределами Кремля и резиденций. В последнюю неделю перед выборами президент оставался в Кремле или Ново-Огарёво.

Согласно анализу, после выборов количество поездок сократилось в десять раз. В период с 17 марта по 17 апреля Кремль информировал только о 10 выездных мероприятиях, одно из которых — концерт в годовщину аннексии Крыма на Красной площади. За весь период президент только один раз покидал пределы московского региона — 27 марта он посетил Торжок.

В последние две недели Путин участвует в совещаниях по видеосвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства не поедет в пострадавшие от наводнения регионы.

Как отмечал «Проект», в год перед выборами Путин значительно сократил свои поездки, в минувшем году он провёл на людях всего 147 дней, а остальное время не выезжал за пределы своих резиденций. (moscowtimes.ru)