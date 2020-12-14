Хары бюльбюль на высоте 2783 метра, или как альпинисты увековечили память героев

Группа азербайджанских альпинистов установила на горной вершине Гызылгая на высоте 2783 метра мемориальную доску с символом цветка хары бюльбюль в память о 2783 воинах Азербайджана, отдавших свою жизнь за освободительную борьбу в Отечественной Войне, сообщает #.

На своей странице в соцсети Facebook один из участников восхождения, известный альпинист Сирхан Мамедов написал, что памятная символика была установлена рядом с пешеходным маршрутом Хыналыг-Галахудат.

На мемориальной доске, выполненной в виде цветка-соловья, выгравированы знаковые для всего азербайджанского народа цифры — 2783. По официальным данным, 2783 отважных и доблестных воина стали шехидами. Имена этих людей навсегда вписаны в историю Азербайджана как героев, отдавших свои жизни в борьбе против современного фашизма.

«Эта мемориальная доска будет играть важную роль в информировании местных и иностранных туристов, чей путь будет проходить через эту дорогу. Никто из нас не должен забывать, что мы в вечном долгу перед нашими героями за каждый освобожденный сантиметр нашей Родины. Молимся за души 2783 шехидов. Каждый из них – это вершина!», — написал Сирхан Мамедов.

Другой участник восхождения, известный азербайджанский путешественник и фотограф Lyokin написал в соцсети, что памятная доска-символ установлена в одной из самых красивых горных местностей Азербайджана, на горе рядом с селом Хыналыг.

«Здесь проходит множество туристических троп, и отныне каждый сможет почтить память храбрецов, отдавших свои жизни за мирное небо, и рассказать об этом гостям нашей страны», — подчеркнул фотограф.

В экспедиции также приняли участие Руфат Годжаев, Исмаил Аскеров, Эльнур Ализаде, Вафаджан Кахраман и др.