Сегодня по случаю завершения полномочий заместителя генерального прокурора — военного прокурора Азербайджана Ханлара Велиева состоялось мероприятие под председательством генерального прокурора Кямрана Алиева.

Как сообщает Report, в ходе церемонии Велиеву был вручен орден «За службу Отечеству» I степени, присужденный распоряжением президента Азербайджана от 17 марта 2025 года.

Кямран Алиев высоко оценил вклад Ханлара Велиева в развитие правоохранительной системы, укрепление законности и совершенствование деятельности военной прокуратуры. Слова благодарности также прозвучали от руководителей структур Генпрокуратуры. Сам Велиев выразил признательность главе государства за оказанное ему доверие.

Напомним, что Ханлар Велиев занимал пост военного прокурора с февраля 2005 года.