Ханде Харманджы принесла извинения в связи с выставленными в соцсетях фото

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджы прокомментировала вопрос, связанный с фотографиями, которыми она поделилась в социальных сетях, и которые вызвали негативную реакцию в обществе.

Фотографии и видео, распространенные в соцсетях, были сняты 13 июня, сообщилив азербайджанском представительстве ВОЗ.

«В связи с пандемией COVID-19 мы реализуем проект REACT-C19, в рамках которого 19 азербайджанских врачей, получивших образование в Турции, едут в различные регионы республики, чтобы помогать местным врачам. 13 июня мы вместе с этими врачами посетили Губинский и Гусарский районы. Фотографии и видео, которыми я поделилась в социальных сетях, были сделаны в это время. Я признаю, что выложила эти фотографии в неподходящее время, и приношу свои извинения. Впереди у нас много работы. Нам очень нужна ваша поддержка. Только вместе мы можем справиться с пандемией»,- сообщила в своем обращении Харманджы.