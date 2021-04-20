Ханде Харманджи: В Азербайджане имеются проблемы с трансплантацией органов у трупа

«Нехватка органов остается актуальной проблемой во всем мире».

Oб этом на научной конференции на тему «Проблема дарения органов и трансплантация» сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи. Она отметила, что в некоторых странах, в том числе и в Азербайджане имеются проблемы с трансплантацией органов у трупа: «Наряду с другими причинами это связано и с религиозными вопросами. Конечно, нельзя связывать это исключительно с религией. Важно изучать эти проблемы. Другая причина связана с доверием людей к услугам здравоохранения».

По ее словам, для того, чтобы изменить мнение людей, убедить их нужно работать совместно с соответствующими структурами.