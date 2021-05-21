ХАМАС после перемирия заявило о поражении Израиля

Ответственный по международным делам в палестинском движении ХАМАС Усама Хамдан заявил, что объявив об одностороннем прекращении огня Израиль признал поражение в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает телеканал «Аль-Акса».

«Объявление одностороннего прекращения огня — это объявление поражения, а сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами», — заявил Хамдан.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 03.00 по бакинскому времени.

До этого газета Times of Israel сообщила, что Израиль одобрил решение об одностороннем прекращении огня в палестино-израильском конфликте с 02.00 по бакинскому времени.