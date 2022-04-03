Хакеры из группы Anonymous взломали еще одну базу данных Российской Федерации. Они обнародовали данные 120 тысяч российских солдат, которые пришли убивать в Украину.

Об этом сообщило анонимное сообщество в Twitter.

«Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, хакерская группа NB65, связанная с Anonymous, взломала российский пропагандистский медиахолдинг ВГТРК и пообещала вскоре опубликовать 870 ГБ найденных данных. Главный телеканал этой компании-«Россия-1», на котором работают топ-пропагандисты Кремля Соловьев, Скабеева и Попов.

Также Anonymous взломали сайт Центробанка России и опубликовали 28 GB информации. Позже хакеры «слили» 15 ГБ данных, что были похищены у благотворительного крыла русской православной церкви

Кроме того, хакеры «слили» базу данных компании Nestle, потому что компания продолжила работать на территори РФ, несмотря на войну против Украины.