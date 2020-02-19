Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и посол США в Ливии Ричард Норланд обсудили урегулирование ливийского кризиса, сообщается в заявлении пресс-службы командования ЛНА в Twitter.
«В ходе встречи обсуждалось входящее в международную повестку ливийское урегулирование, роль (Ливийской – ред.) национальной армии в борьбе с терроризмом, а также обеспечение безопасности и суверенитета страны», — говорится в заявлении.
«Посол указал на заявленное маршалом Хафтаром обязательство по постоянному прекращению огня, а также подчеркнул обязательства сторон-участников берлинской международной конференции не допускать эскалацию, соблюдать эмбарго на оружие и придерживаться политического урегулирования конфликта», — сообщается в заявлении посольства США в Twitter.
| 2020-02-18T23:01:25+00:00 19 февраля 2020, 06:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss