Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и посол США в Ливии Ричард Норланд обсудили урегулирование ливийского кризиса, сообщается в заявлении пресс-службы командования ЛНА в Twitter.

«В ходе встречи обсуждалось входящее в международную повестку ливийское урегулирование, роль (Ливийской – ред.) национальной армии в борьбе с терроризмом, а также обеспечение безопасности и суверенитета страны», — говорится в заявлении.

«Посол указал на заявленное маршалом Хафтаром обязательство по постоянному прекращению огня, а также подчеркнул обязательства сторон-участников берлинской международной конференции не допускать эскалацию, соблюдать эмбарго на оружие и придерживаться политического урегулирования конфликта», — сообщается в заявлении посольства США в Twitter.