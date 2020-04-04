Хачатуров или экстрасенс, или лгун, либо под ЛСД

После долгих наблюдений, анализа публикаций в армянских СМИ, выступлений политиков, военных, политологов, да и просто обыкновенных обывателей относительно карабахского конфликта, однозначно можно сказать: в Армении люди живут в Зазеркалье. Честно скажу, что до последнего я надеялся, что ошибаюсь, однако хаи раз за разом своими бредовыми речами убеждали меня в обратном.

Наверняка, каждый из нас в школе и вузе, или просто в жизни сталкивался с таким понятием, как логика. Логика – это дар, который ниспослан нам, смертным свыше. И все же Всевышний оказался не настолько справедлив, как мы думали. Армянам от этого подарка не досталось ничего. И объяснить, причем логически, это можно на простом примере.

Сегодня в Армении (заметьте, в Армении, а не в «нкр») отмечают… победу в «апрельской войне» 2016 года. Но, как-то грустно отмечают, без воодушевления. Нет никаких народных гуляний, нет шариков с надписью «карабах – наш, апрель- форева», пущенных в небо. Нет ничего. И дело тут не в коронавирусе.

Что-то мы не припомним, чтобы в предыдущие годы армяне помпезно отмечали «блестящую победу» в апреле 2016 года. Но зато о «победе» помнит бывший начальник штаба ВС Армении Юрий Хачатуров. Его не было там, когда его «бравые» солдаты давали стрекача при виде азербайджанских воинов, но этот незначительный нюанс не отнимает у него права поклясться мамой и сказать следующее: «Нет никакого сомнения в том, что мы победили в апрельской войне».

Об этом он заявил в документальном фильме «Апрель победы» директора «5 канала» Арутюна Арутюняна бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров.

Он заверил, что армянская сторона сразу же сообщала о каждом погибшем солдате. «У нас ничего не скрывали, о каждой смерти сразу же давалась информация, об этом знали все. И все погибшие были похоронены с воинскими почестями», — отметил экс-начальник ГШ ВС республики.

Экс-начальник ГШ ВС республики также рассказал о том, что как азербайджанские силы вывозили свои трупы после прекращения огня. «Были убиты три командира. А если командир убит, это означает, что данные подразделения больше не существуют, тела командиров подразделений спецназа, которые остались на нашей территории, когда был установлен режим прекращения огня. Они два дня на машинах вывозили трупы, это факты, от которых никуда не убежишь, они потеряли элитную часть армии, все силы специального назначения», — заключил Хачатуров.

Мы выслушали Хачатурова, точнее его словоблудие, а теперь обратимся к фактам. Объективным фактам, общепринятым фактам, соответствующим нормальной логике.

Начнем с того, что в отчете Армянского центра стратегических и национальных исследований есть такой абзац: «почему Юрий Хачатуров вместо того, чтобы объявлять тревогу играл в бильярд, почему армия находилась в плачевном техническом состоянии, которое стало явью только после войны и многое другое».

Естественно, этот нелицеприятный факт армянского бильярдиста в генеральских погонах замяли. Но факт остается фактом: Хачатурова во время казни со стороны азербайджанских воинов оккупантов в ходе контр -террористической операции в Нагорном Карабахе не было и быть не могло. Ему важнее было забить шар в лузу. И, тем не менее, он видел грузовики с трупами азербайджанских воинов. В таком случае, если Хачатурова там не было, а он все видел, тогда напрашивается вопрос: «Как же он узнал о грузовиках с трупами?». Вариантов несколько. Хачатуров- экстрасенс. Хачатуров – лгун. Хачатуров под ЛСД, если ему такое привиделось.

Впрочем, Хачатуров может «пудрить мозги» своим соплеменникам, а мы обратимся к фактам. Итак, если армяне действительно одержали блестящую победу, то почему Азербайджан отвоевал 2000 га своей земли?

Второе, почему в разгар апрельской контр -террористической операции военное руководство Армении поспешило в Москву, чтобы замолвить словечко о «несчастных» армянских оккупантах в Нагорном Карабахе, которых азербайджанские воины истребляли на корню?

Третье: Как можно оставить оккупированные территории, бежать с них как лани, и тем не менее одержать победу?

И последнее. Как известно, победителей не судят, однако Саргсян в бытность свою президентом уволил несколько высокопоставленных военных чиновников в чине генералов.

Надеюсь, что после перечисленного, даже Хачатуров с его армянской логикой поймет, что все им сказанное – чушь беспредельная. Впрочем, армяне могут себя тешить победой: пара сотен уничтоженных армянских оккупантов – это мелочь. Обошлись малой кровью, за что они должны слезно благодарить Москву…