12 марта на юго-востоке Флориды пройдет второй американский турнир лиги Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC 46. Не так давно организация подписала несколько известных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которые уже готовы выступить на ближайшем турнире. Еще одна коалиция известных дебютантов сможет проявить себя на запланированных турнирах Eagle FC, которые пройдут весной.

Кевин Ли имеет довольно богатую историю взаимоотношений с Хабибом Нурмагомедовым. Ли считали недругом российского чемпиона UFC: американский боец не стеснялся высказываться, чтобы выбить бой с чемпионом. В данный момент Ли всего 29 лет, и в лиге Хабиба он будет выступать в новой категории до 74,8 кг, где ему должно быть комфортно.

Диего Санчес станет первым соперником Кевина Ли в Eagle FC. Санчес провел в UFC 15 лет и 22 боя.

Джуниор дос Сантос, бразильский экс-чемпион UFC в тяжелом весе на днях выразил желание подписать контракт с Eagle FC. Его дебют ожидается 20 мая. Джуниору дос Сантосу 38 лет, из UFC его выгнали в декабре 2021 года после четырех поражений подряд (Нганну, Блейдс, Розенстрайк, Ган). Бразильский боец провел свои последние бои в UFC из топ-5. Общее количество боев 30: 21 победа и 9 поражений.