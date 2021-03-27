Haber Global о том, ка COVAX не выполнил обязательства перед Азербайджаном

Влиятельный турецкий канал Haber Global подготовил репортаж о несправедливости, с которой столкнулся Азербайджан в связи с поставкой вакцин.

В нем говорится, что хотя мы — одна из первых стран, присоединившихся к программе COVAX, обязательства по отношению к нам не были выполнены, а обещанные вакцины все еще не отправлены.

В видеоматериале отмечается, что расположенная в том же регионе соседняя Грузия с 13 марта была обеспечена вакцинами Biontech/Pfizer и AstraZeneca, а Азербайджан подвергается дискриминации.

В репортаже также была отражена позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы должны были давно получить вакцину AstraZeneca. Не получили. Уже несколько месяцев как не получили. По COVAX должны были получить Pfizer и Moderna — не получили. И нам не говорят, когда мы это получим», — заявил глава государства.

Авторы репортажа отмечают, что Азербайджан находится в первых рядах по борьбе с коронавирусом в мире. По инициативе Президента Ильхама Алиева была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная COVID-19. Помимо этого наша страна предоставила ВОЗ помощь в размере 10 млн долларов. (Oxu.az)