Интервью с доктором медицины по философии, хирургом, онкологом — гинекологом — Гюнай Мамедбейли.

— Правда ли то, что раковые клетки есть у всех людей?

— Возникновение рака, причины одна из актуальных тем на сегодня. Если бы нашлись ответы на эти вопросы, решилась бы одна из проблем человечества. Сегодня же все это покрыто мраком.

— Может ли рак возникнуть от злобы и обиды? Были ли у вас подобные случаи?

— Вы знаете, я думаю, если человек злой, то он всегда носит в себе, что-то тяжелое и нехорошее. А как врач могу сказать, что любые отрицательные эмоции снижают иммунную систему. Т.е если вы носитель гена или имеете предраковые заболевания, то очень большой шанс, что они перерастут во что-то такое же злое. Жизнь очень коротка, не тратьте ее впустую, годы вам никто не вернет. Все эти слова звучат так банально. Но и так емко, когда ты видишь, как пациент сражается за часы, которые мы порой тратим на пустяки. Эти сцены заставляют о многом задуматься. Качество жизни — одно из главных мерил в лечении. Его невозможно представить без такого компонента, как здоровье.

— Некоторые считают, что родинки, папилломы, бородавки и бляшки и гемангиомы — это раковые клетки. Насколько это верное суждение?

— Родинки — это патологическое скопление пигментных клеток. Надо остерегаться их повреждения, нельзя их расчесывать. Отдирать и т.д. Не знаю насколько правильно говорить, что мы рождаемся с раковыми клетками, но предпосылки, безусловно, есть. Доказано, например, что некоторые виды рака имеют генетический фон. Так, например, рак молочной железы. Ген может переходить по женской линии, т.е. от мамы к дочке или внучке. Помните этот нашумевший случай с Анжелиной Джоли, которая обманула природу и наперед удалила молочные железы, узнав, что является носителем гена. Но это не выход, так как ген удалить вы не сможете, и он все же является носителем информации. С маленьким процентом, но есть вероятность, что выскочит, что-то другое.

— В каком случае надо обращаться к врачу человеку, имеющему вышеперечисленные пигменты?

— К врачу, надо обращаться всегда. Желательно, еще здоровым. Что касается родинок, если есть изменение в цвете, размере, язвочки или повреждения — необходимо показаться специалисту.

— Верно ли, что раковые клетки питаются «сладким»?

— Что касается непосредственно вашего вопроса, то это не более, чем миф. Во всяком случае, на сегодняшний день научного подтверждения нет. Ожирение является хорошей почвой для некоторых, особенно гормоно- зависимых опухолей. Но, чем вызвано это ожирение сладким или мучным — неважно.

— Есть ли гипотеза появления рака? Или причин тут все же несколько?

— Причин образования рака много, но в некоторых случаях неизвестны. Сегодня уже изучена часть вирусов, вызывающих рак: вирус папилломы человека, ВИЧ, вирус Эпштейна -Барра, вирус гепатита и т.д. Однако это не значит, что если вы носитель того или иного вируса, то обречены на заболевание раком. Опять — таки возвращаюсь к тому, что нужно своевременно обращаться к специалисту. Последнее время очень часто обращаются пациентки в панике, что обнаружен вирус папилломы и это конец, их пугают различные интернет сайты и т.д. Не забывайте, что сегодня, к сожалению, есть и «коммерческие стороны» всех болезней. Поэтому не ставьте себе диагноз по интернету и не занимайтесь самолечением! Если бы это было так легко, зачем врачам столько учиться. Я работаю уже 15 лет, но все еще продолжаю читать, ездить на конференции и общаться с зарубежными коллегами и учителями.

— Какие продукты представляют угрозу раковым клеткам?

— Все продукты, выращенные в естественных условиях, конечно же, полезны. Но, где вы их найдете при таком техническом прогрессе — это уже другой вопрос. Капуста, например содержит витамин U, оказывающий сильнейшее противоязвенное действие, яблоки -сильный антиоксидант и т.д. Вред того или иного продукта не доказан, иначе бы его сняли с производства. И все же, советую остерегаться фаст — фуда, пережаренного масла, концентратов, ГМО и других искусственных продуктов.

— Как лечится рак?

— В двух словах рассказать будет сложно. Основные методы лечения — это хирургия, химиотерапия, лучевая терапия и сравнительно новый метод — иммунотерапия. Выбор того или иного метода зависит от локализации опухоли, вида клеток и стадии заболевания. Порой выбирается один метод, часто их комбинируют, чтоб закрепить ранее проведенный этап. Порой одного вида, например хирургического, бывает вполне достаточно, и пациент остается под наблюдением,​

Если в течение 5 — ти лет рецидива не наблюдалось, то пациент считается выздоровевшим.

И главное помните, рак лечится! Говорю это, опираясь на свой личный опыт. Это не просто зазубренные слова. Но, вы поможете врачу вас спасти, если придете вовремя.

— Есть вероятность заражения раком от другого человека?

— Нет, рак незаразный. Во всяком случае, на сегодняшний день такой информации нет. Однако, есть вирусы, предрасполагающие к нему, о которых я упомянула ранее.

— Почему люди доходят до врача уже на последней стадии рака?

— Потому что, нет культуры обращения к врачу, не побоюсь этого слова. У нас не принято ходить к врачу. Правда, в последнее время наблюдается сдвиг.

— Много ли пациентов в Азербайджане страдающих раком? И многие ли из них смогли излечиться?

— К сожалению, смертность от рака занимала раньше 3- ее место, а теперь вырывается на 2- ое. Так, как в лечении сахарного диабета и сердечных заболеваний появились более перспективные методы лечения. Это всего лишь цифры. В реальности нам очень сложно работать с этим контингентом в связи с поздним обращением. Нет пророка в своем отечестве. Пациенты, услышав диагноз, или начинают бегать по знахаркам или убегают в соседние страны. Результат, кстати, часто плачевный. Сегодня в Азербайджане проделана большая работа для повышения качества лечения наших пациентов. Обучается немало специалистов, покупается высококачественное медицинское оборудование. Нельзя не отметить огромнейшую роль в развитии онкологии в Азербайджане академика Джамиля Алиева. Сегодня мы хирурги- онкологи вполне можем составить конкуренцию многим странам как соседним, так и дальнего зарубежья.

— Достаточно ли проверяться каждый год или, скажем, каждые полгода, чтобы воспитать в себе привычку доходить до врача вовремя?

— Безусловно, проверяться каждые 6 месяцев это «золотой стандарт», принятый ВОЗ. Несвоевременное обращение мы часто связываем с материальными проблемами, но если вы думаете, что все богатые люди ходят во время к врачу, то заблуждаетесь. Ходить к врачу — это не только привычка, но и своеобразная культура.

— И все-таки наблюдаете ли вы какой-то прогресс в том смысле, что увеличивается число людей, доходящих до врача еще на ранней стадии развития рака?

— Еще раз, подчеркну, что рак лечится! И это факт! Надо просто относиться к своему организму уважительно и беречь его, проверяясь у специалиста каждые 6 месяцев. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.

Ханум Гадирли, специально для #