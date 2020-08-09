Гюльтакин Абдуллаева: «Самостоятельно точно определить тип выпадения волос очень сложно»

Интервью # с трихологом Гюльтекин Абдуллаевой:

— Гюльтекин ханум, по какой причине начинают выпадать волосы?

— Причин выпадения волос много. В своей практике я часто наблюдаю выпадение волос по причине нехватки некоторых витаминов, микроэлементов, и т.д.

Гормональные нарушения приводят к выпадению, а также поредению волосяного покрова. Чаще всего с жалобами сильного выпадения волос обращаются пациентки после родов. Такого типа выпадение мы называем «послеродовое выпадение волос».

Обычно это физиологический процесс и волосы восстанавливаются без какого-либо вмешательства со стороны врача. Но иногда, при несбалансированном питании или же при некоторых патологиях в организме женщины волосы нуждаются в профессиональном лечении.

Сильный стресс, длительное напряжение тоже во многих случаях приводят к сильному выпадению, а также поредению волосяного покрова.

— Какие методы лечения существуют на сегодняшний день?

— На сегодняшний день существует очень много методов лечения выпадения волос. Но самое главное правило — правильно подобрать лечение для конкретного пациента. А для этого нужно определить тип выпадения волос, провести диагностику волос при помощи таких диагностических методов как трихоскопия, трихометрия, фототрихограмма, дерматоскопия. По результатам этих исследований пациенты направляются на необходимые для конкретного случая лабораторные исследования. Используя эту методику, когда учитывается тип выпадения волос, состояние волос и организма в целом, проведенное адекватное лечение приводит к эффективным результатам.

— Витамины для волос – хорошо это или плохо? И какие витамины считаются наиболее эффективными?

— Есть комплексы витаминов, которые назначаются от выпадения волос. Некоторые из них обладают в основном профилактическим эффектом, их можно принимать во время диет, при больших физических нагрузках, чтобы организм не истощался и волосы росли нормально. Есть еще витамин биотин, способствующий нормальному росту здоровых волос.

— На ваш взгляд, могут волосы выпадать от неправильно подобранных шампуней, частых окрашиваний, воздействия солнца или, наоборот, холода, неправильного ухода?

— От частых окрашиваний волосы в основном становятся ломкими, но нередко встречается и выпадения тоже. Неправильный уход однозначно вредит волосам, и от этих агрессивных процедур большое количество волос переходит в фазу выпадения.

— Может ли человек самостоятельно определить свой тип выпадения волос?

— Самостоятельно точно определить тип выпадения волос очень сложно. Если волосы выпадают, но при этом и восстанавливаются, это может быть причиной диффузного выпадения, которое в легких случаях можно остановить и домашними масками. Однако, если вы чувствуете, что на месте выпавших волос медленно растут или вообще не растут волосы, то, возможно, это прогрессирующее выпадение волос и стоит немедленно обратиться к врачу.

— Какие факторы негативно сказываются на состоянии волос?

— Агрессивные салонные процедуры, такие как — химические завивки, выпрямления, осветления, несбалансированное питание, стрессы, негативно влияют на волосяной покров в целом.

— Какой должна быть хорошая расческа? И как часто нужно расчесывать волосы?

— Расческу желательно выбирать из натуральных материалов с крупными зубьями. Расчесывать не реже 1 раза в сутки, а лучше 2 раза и более.

— Какие процедуры посоветуете, чтобы сохранить волосы?

— Раз в неделю можно наносить различные питательные маски, но при наличии серьёзных проблем — таких, как заметное поредение, очаги выпадения, уже нужна консультация врача.

— При каких болезнях выпадают волосы?

— В некоторых случаях, обращаясь к врачу, пациент не думает о наличии проблемы, приводящей к выпадению волос. Его беспокоит только сильное выпадение, но не более. Поэтому и обращаются к трихологу. Только опытный специалист способен выявить подлинную причину выпадения волос и устранить патологию. При железодефицитных анемиях, при эндокринных патологиях — таких как гипертиреоз, гипотиреоз и т.д, а также при аутоиммунных заболеваниях и т.д., могут выпадать волосы.