Гянджалиев обратился к армянскому населению Нагорно-Карабахского региона Азербайджана на армянском языке

Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев обратился к армянскому населению Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики на армянском языке.

Как сообщает АПА, Т.Гянджалиев отметил, что это его послание, как избранного представителя армянских жителей Нагорно-Карабахского региона, является посланием мира.

В обращении говорится, что пришло время добиться справедливого и стабильного мира: «Бывшая Нагорно-Карабахская область Азербайджанской Республики долгие годы являлась одним из самых развитых регионов нашей страны. Мы – армянские и азербайджанские жители Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики долгие годы вместе жили и будем жить там в условиях мира. Я вырос в Шуше. Хорошо помню, что в детстве, когда я жил в Шуше, в нашем квартале армянские и азербайджанские дети вместе играли, проводили время. В нашем классе учились и армяне, а на соседней с нами улице жила одна армянка, сын которой вместе со мной ходил в Шушинскую шахматную школу. В то время я так сильно увлекался шахматами, что хотел стать в будущем чемпионом мира по шахматам. Когда я учился в классе тара в Шушинской музыкальной школе, был знаком с армянскими школьниками, ходившими на музыку вместе с нами. Мы жили счастливо, у нас была интересная жизнь. К сожалению, позднее в результате оккупации наша прекрасная жизнь была уничтожена. Знаю, что среди представителей армянской общины Нагорного Карабаха среднего и пожилого возраста не найдется тех, у которых в прошлом не было бы близких азербайджанских друзей или подруг. То же самое можно сказать и о представителях азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана».