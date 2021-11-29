Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что лучше усилить меры контроля за распространением омикрон-штамма коронавируса, но не позволить ему снова остановить международные поездки и экономическое взаимодействие.

«Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность дополнительного тестирования путешествующих, наряду с другими возможными и эффективными мерами, чтобы избежать рисков заражения и при этом позволить сохранить возможность поездок и экономического взаимодействия», — сказал он в обращении, распространенном в понедельник его секретариатом.

Гутерриш указал, что неправильно наказывать ЮАР за обнаружение омикрон-штамма, устраивая ее блокаду. «Я приветствую действия правительства, ученых и медиков ЮАР за их быстрые действия», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что новые штаммы появляются из-за низкого уровня вакцинации. «Но народы Африки нельзя винить за то, что доступность вакцин там на удручающе низком уровне, и нельзя наказывать за обнаружение новой информации и ее быструю передачу всему миру», — отметил Гутерриш.