Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки. Об этом заявил в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН готов к дальнейшему взаимодействию с Россией по своим предложениям по зерновой сделке.

«Генеральный секретарь ООН остается в контакте со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает свою готовность к дальнейшему взаимодействию по своему предложению с Российской Федерацией», — сказал Дюжаррик.

Письмо Гутерриша Путину затрагивает предложения по расчету через Россельхозбанк, сообщили в ООН.

«Цель (письма) — устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чем неоднократно настаивала РФ, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю», — сказал он.

По данным организации, российская сторона получила письмо генсека и изучает его.(ТАСС)