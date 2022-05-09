Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев активизировать усилия по дипломатическому урегулированию конфликта.

Как передает ТАСС, об этом генсек заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

«Я призываю Россию и Украину нарастить дипломатические усилия и диалог, чтобы как можно скорее достичь переговорного решения в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Я также призываю региональных и международных партнеров поддержать этот процесс», — заявил он.

«Я повторяю свое предложение предоставить услуги в этом направлении в любое время», — добавил Гутерреш.