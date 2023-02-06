В ближайшие дни в Азербайджане не ожидается сильного землетрясения.

Об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли на пресс-конференции, посвященной землетрясению в Турции.

Он отметил, что землетрясение в Турции произошло примерно в 700-800 км от границы с Азербайджаном: «Землетрясение, которое произошло на таком расстоянии, не может пробудить сейсмические очаги в нашей стране. Хотя подземные толчки регистрируются в Азербайджане каждый день. Но большинство из них не ощущаются. Поэтому в ближайшие дни в стране не ожидается сильных толчков».