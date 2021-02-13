ГУАМ: есть ли перспективы полуживой организации

ГУАМ — организация, некогда громко заявлявшая о себе, на которую возлагалось так много надежд в плане оформления прозападного движения развития ее стран-участниц, как-то совершенно сместилась на задворки новостных лент. Но на днях состоялось 15-е заседание бюро Парламентской ассамблеи ГУАМ, которое в связи с пандемией прошло в формате видеоконференции.

Главной темой обсуждения на встрече стал нагорно-карабахский конфликт. Участники обсудили также дальнейшее углубление экономического сотрудничества в рамках организации ГУАМ и развитие совместных проектов.

На заседании было отмечено, что договоры о свободной торговле и потенциал транспортного коридора между странами ГУАМ используются эффективно. На переговорах также обсуждались вопросы углубления сотрудничества со странами Балтии в конкретных областях.

Скажем так, ничего особенного в этих мероприятиях нет, они проходят регулярно и поочередно в столицах всех стран-членов. Но с другой стороны, это хороший повод поразмышлять на тему значимости этого объединения с высоты прожитых им лет. Многие помнят, что еще в начале-середине нулевых с ним связывались очень большие надежды, но с течением времени оно как-то очень сильно сдало позиции. В чем же его реальная польза сегодня? Поневоле приходят мысли, что ГУАМ уже стал чем-то напоминать СНГ, и его тоже можно оставить в прошлом. Ведь сегодня более актуален формат «Восточное партнерство», куда входят и все страны ГУАМ. Или все же для чего-то ГУАМ еще послужить в состоянии?

На эти темы, по просьбе #, размышляет политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— В свое время ГУАМ был такой географической полосой, которая фактически окутывала Россию с юга. Насколько мне известно, ГУАМ изначально рассматривался как формат дальнейшей интеграции его стран-участниц в евроатлантическое пространство. А также как южный пояс, охватывающий Россию – поскольку геополитический фактор всегда присутствует при создании любых таких структур. В то же время, все эти четыре страны поддерживались НАТО, я это хорошо помню. В начале нулевых я сам присутствовал на некоторых встречах и обсуждениях в Брюсселе, и там было видно, что НАТО уделяет довольно серьезное внимание этому формату. Однако, когда при Путине Россия стала вести более агрессивную внешнюю политику в отношении, прежде всего, своих соседей, бывших товарищей по Союзу, естественно, активность этого формата претерпела изменения — она намного уменьшилась.

Одно время на Западе еще надеялись на то, что смогут найти общий язык с новыми властями России, которые представлял Владимир Путин. Но зря. И, кроме того, по вопросу ГУАМ были довольно противоречивые отношения между США и Европой. И соответственно, проект фактически потерял свое значение. В конечном итоге выиграла от этого Россия. Потому что изначально эта организация рассматривалась как этап интеграции входящих в него стран в евроатлантическое пространство. Я помню, как страны ГУАМ одно время были представлены в Балканском политическом клубе, который возглавляли в то время бывший президент Турции Сулейман Демирель и бывший президент Болгарии Желю Желев.

Однако в середине нулевых годов процесс заглох фактически. Сегодня ГУАМ продолжает функционировать благодаря, прежде всего, инициативности самих его членов. Если присмотреться к этим странам, сразу бросается в глаза, что у всех из них сегодня имеются нерешенные этно-территориальные конфликты. Естественно, победа армии Азербайджана в Карабахе показалась привлекательной и остальным странам ГУАМ. И поэтому сейчас в ГУАМ предпринимается определенная попытка создать некий общий фронт или общий формат союзников, которые в принципе имеют одни и те же беды – из-за того, что Россия создала и поддерживает сепаратистские структуры в их странах. Я думаю, сейчас члены организации больше преследуют эту цель.

Есть там и определенные геополитические интересы. Потому что эти четыре страны, даже объединившись вместе, без внешней поддержки не смогут бороться с Россией, с ее политикой поддержки сепаратизма. Это не так легко, и это надо признать.

ГУАМ – это еще своего рода выход в Европу, часть коридора Восток-Запад. Эта организация может быть даже предложена в этом качестве как альтернатива тем вариантам, которые предлагают Китай, Иран, Ближний Восток.

Но будет ли в реальности работать ГУАМ в будущем, окажется ли он эффективным в каком-либо качестве? Это в первую очередь зависит от двух факторов. Во-первых, от того, насколько эффективно будут сами страны развивать сотрудничество меж собой в четырехстороннем формате. Во-вторых, от того, насколько они смогут привлечь внимание геополитических игроков, которые являются конкурентами союза Россия-Китай-Иран.