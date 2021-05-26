Помнится, новость о создании некоторыми постсоветскими странами – членами СНГ новой организации ГУАМ, мы узнали, будучи в Соединенных Штатах. И еще сохранилось в памяти, что американцы, с которыми мы встречались тогда, с большим вниманием отнеслись к новой инициативе части постсоветских стран…

Наверное, читатель спросит: почему мы затронули эту тему? Ведь в последнее время ГУАМ не очень-то заметен!

Безусловно, так и есть. Со временем произошла поляризация в самом ГУАМ: Украина, Молдова и Грузия взяли курс интенсивной интеграции в европейские структуры, Азербайджан же остался верным своему нейтральному курсу. Но перестройка в структуре ГУАМ этим не исчерпалась. В свое время Узбекистан также присоединился к этой организации, потом покинул ее…

На днях же поступило вообще, довольно интересное, даже резкое сообщение: якобы министры иностранных дел трех членов ГУАМ (Молдова, Украина и Грузия) заявили, что они создают или намерены создать союз трех республик с более емким названием – ГУМ.

Сообщается, что это заявление поступило после визита государственного секретаря США в Украину. Конечно, это еще предстоит уточнить. Но мы не удивимся, если оно подтвердится. Участие американцев в создании ГУАМ уже тема для специалистов по политической истории. Поэтому не исключается, что за океаном недовольны деятельностью ими же созданной организации, они хотят придать ей более четкую и однозначную конфигурацию.

Наверное, и Россию беспокоит именно американский след в процессе – как только поступило сообщение, кремлевские стратеги назвали его заговором против Москвы.

Какие последствия может иметь данный процесс для Азербайджана? Не думаем, что произойдет нечто катастрофическое. Нет, этого не будет. В свое время в СНГ были две подсистемы, и одна из них трансформировалась в ГУАМ. Это позволило уточнить членам новой организации контуры своей дальнейшей политической эволюции: еще раз заметим, что Баку выбрал путь военно-политического нейтралитета, оставшиеся же страны стали на путь ускоренной интеграции с Европой. Но получилась ли ускоренная интеграция?

Не думается. Да, Молдова, Украина и Грузия даже подписали ассоциативный договор с ЕС. В течении этого интервала времени мы не раз слышали обнадеживающие заявления натовских боссов, но за эти годы известной гуамовской тройке пришлось тешить себя надеждами, что их в ближайшее время примут в ряды НАТО!

Но увы! Из обещаний натовских политических лидеров или генералов железный купол не построишь. Конечно, европейский курс интеграции весьма сложный процесс – тут на самом деле надо работать и как следует попотеть. Вдобавок, нельзя сказать, что все эти годы прошли даром. Нет, конечно, не так, кое-какие успехи имеются – например, грузины добились того, чтобы их называли неформальным членом НАТО, Украина и Молдова за все эти годы находились в эпицентре внимания США и других стран НАТО.

Но им не удалось выйти на устойчивую полосу развития. Самое главное, не нашли решения конфликты на территории этих республик – дело дошло до того, что известная гуамовская тройка начала искать пути скорейшей и ограниченной интеграции в НАТО.

Но фоне этих положений успехи Азербайджана кажутся более впечатляющими: фактически решена карабахская проблема, плюс, за эти годы Баку не искал каких-то зонтиков безопасности, чтобы оградить себя от давления близких и далеких стран. Нет, он выбрал более самостоятельный путь и в настоящее время возглавляет Движение Неприсоединения.

Что касается перспектив отношений с гуамовскими странами, Азербайджан с этими странами соединяют весьма интенсивные двухсторонние отношения. Не исключено, что уже в ближайшее время у Азербайджана хватит смелости и решительности, чтобы заявить им: «Господа, встретимся в Брюсселе!». Да, речь идет о подписании нового соглашения с ЕС. На самом высоком уровне не раз заявлялось, что почти все пункты соглашения согласованы, и его подписание уже дело времени – наверное, после окончания пандемии коронавируса, Баку и Брюссель смогут вернуться и к этому вопросу,- причем, весьма серьезно и основательно…