В конце прошлого года произошло еще одно очень важное политическое событие – председательство в ГУАМ от Украины перешло к Азербайджану. Таким образом, в этом году Азербайджан будет председательствовать в ГУАМ, Армения же в Евразийском Экономическом Союзе, что является весьма интересной и даже очень особенной политической приметой.

Но политические аналитики в связи с этими событиями высказывают весьма противоречивые оценки и прогнозы. Касательно председательства Еревана в Евразийском Экономическом Содружестве следует отметить очень интересную деталь: премьер министр Армении заявил, что Евразийский Союз не имеет геополитические аспекты и поэтому не стоит политизировать эту организацию.

Мы не будем останавливаться на этой детали, лишь добавим, что это заявление армянского премьера до сих пор обсуждается политическими аналитиками по той простой причине, что Армения намерена в будущем искать своих политических хозяев вне российской геополитической плоскости.

Что касается Азербайджана и его членства в ГУАМ, и по этому поводу нет однозначных оценок, политические комментаторы высказывают противоречивые, порою диаметрально противоположные политические суждения. По их оценкам, ГУАМ как политическая и геополитическая единица исчерпала себя. В свое время, как отдельная геополитическая подсистема она была весьма необходима, т.к. отражала существующую политическую поляризацию в СНГ.

Теперь ситуация изменилась, причем весьма коренным образом. Украина и Молдова оставили позади статус страны- кандидата в члены ЕС. Брюссель намерен начинать с ними соответствующие переговоры по членству. Даже Грузия в прошлом месяце получила статус страны – кандидата в члены ЕС.

В отличие от них Азербайджан не участвует в процессах евроинтеграции, он не стремится ни в ЕС, ни в НАТО, что было вновь официально заявлено первыми лицами страны в конце прошлого года. Поэтому можно сказать, ГУАМ уже не имеет единый геополитический подтекст – она в будущем может функционировать только как экономическая подсистема.

Но по этому поводу есть и иные мнения. Дело в том, что то, что Грузия, Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в члены ЕС, не означает, что они в самой ближайшей перспективе станут членами соответствующих европейских структур – нет, эти страны имеют не только территориальные споры, плюс, есть опыт других стран, например, братской Турции, которая уже несколько лет подряд является кандидатом в члены ЕС. Именно по этой причине, некоторые аналитики отмечают, что сотрудничество в рамках ГУАМ пока не окончательно лишено политического, даже геополитического контекста.

Следует добавить, что эти страны имеют схожие отношения с Россией. В настоящее время Москва ведет войну против Украины, целью которой является возвращение этой страны в российскую геополитическую орбиту. Иногда высказываются такие мнения, что у России имеются похожие намерения касательно Молдовы и Грузии. Конечно, все будет зависеть от исхода войны с Украиной: если Россия победит в этой войне, она будет стремиться привлечь на свою орбиту и другие постсоветские страны. Таким образом, эти страны имеют общую опасность, им грозит угроза со стороны Москвы, поэтому и впредь есть необходимость координировать свою политику в отношении России.

Одним словом, многосторонние отношения, многосторонний диалог вовсе не являются лишними возможностями для постсоветских стран. Сейчас на постсоветском пространстве идут весьма интенсивные процессы, итог которых зависит от многих факторов, в том числе от совместных усилий этих стран. В этом отношении можно сказать, что пока даже ГУАМ не исчерпал себя, т.к. страны иногда объединяют даже общие угрозы…