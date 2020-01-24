Гуаидо заявил, что его борьба за свободу Венесуэлы еще не окончена

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что его борьба за свободу и установление демократии в Венесуэле еще не закончена. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете El Tiempo.

«Борьба за демократию и свободу не теряет импульса. Напротив, мы ищем новые механизмы, новые пути, новые импульсы, новые инструменты», — сказал Гуайдо, который принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Лидер оппозиции добавил, что его делегация после международной поездки «очень скоро вернется в Каракас». «Очевидно, существует огромный риск [возвращения], но мы все взвесим и вернемся благополучно», — подчеркнул он.(ТАСС)