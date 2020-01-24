Гуаидо заявил, что его борьба за свободу Венесуэлы еще не окончена

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что его борьба за свободу и установление демократии в Венесуэле еще не закончена. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете El Tiempo.

«Борьба за демократию и свободу не теряет импульса. Напротив, мы ищем новые механизмы, новые пути, новые импульсы, новые инструменты», — сказал Гуайдо, который принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Лидер оппозиции добавил, что его делегация после международной поездки «очень скоро вернется в Каракас». «Очевидно, существует огромный риск [возвращения], но мы все взвесим и вернемся благополучно», — подчеркнул он.(ТАСС)

| 2020-01-24T00:16:23+00:00 24 января 2020, 09:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss