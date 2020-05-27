Грузия заявила о готовности пригласить в лабораторию Лугара российских экспертов

Власти Грузии готовы пригласить экспертов из РФ для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара, но лишь в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД республики.

«Грузия как ответственный член Конвенции о запрещении биологического оружия была готова ранее и готова в будущем принять компетентных российских экспертов, у которых есть доступ к инфраструктуре лаборатории соответствующей безопасности, однако указанный визит может осуществиться лишь в соответствии с механизмом в рамках конвенции», — сказано в заявлении. В нем подчеркивается, что российских экспертов не примут лишь в одностороннем порядке.

МИД РФ во вторник распространил комментарий, в котором говорится, что Россия ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории. (ТАСС)