Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 августа

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение с 31 июля до 31 августа включительно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

«Установленные ограничения не будут распространяться на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между Тбилисским международным аэропортом (с кодом ICAO UGTB) и аэропортами Мюнхена (EDDM), Парижа (LFPG) и Риги (EVRA)», — добавили в агентстве гражданской авиации.