Грузия отказывается от миллионов азербайджанского бизнесмена – Кто заинтересован в негативном сценарии?

Грузинские СМИ распространили информацию о продаже Азербайджану 49% акций оптового интернета компании Caucasus Online по цене 61 миллион долларов. Сообщалось, что акции приобрел близкий к руководству Азербайджана предприниматель Насим Гасанов.

О сделке и продаже Caucasus Online не уведомил регулятора — Национальную комиссию по коммуникациям Грузии (GNCC), чем нарушил закон. В Грузии этот шаг восприняли в штыки, отметили, что тем самым компания помогла развязать руки Баку и перехватить инициативу Тбилиси стать региональным интернет-хабом.

Грузинская компания Caucasus Online – оператор оптического кабеля, идущего по дну Черного моря из Грузии в сторону Болгарии. Это крупнейший канал интернет-трафика между Европой и Южным Кавказом. Главные акционеры компании – грузинские инвесторы, часть из которых зарегистрирована в Европе.

То есть, в целом вопрос в том, кто тут более прав, и как удастся Тбилиси при помощи штрафов вынудить эту компанию вернуть акции, уже проданные гражданину Азербайджана? Ведь наш предприниматель может отказать.

За комментарием по этой теме # обратилось к директору представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егору Куроптеву:

— В первую очередь, важно представить все точки зрения на проблему Caucasus Online, которую обсуждают уже довольно давно, а Комиссия по коммуникациям Грузии уже наложила не один крупный штраф на Caucasus Online в связи с этим делом.

Первый раз Комиссия по коммуникациям подняла вопрос продажи акций Caucasus еще осенью 2019 года. Никакой тайны в этом не было. Напомню, что в 2019 году акции Caucasus были проданы компании азербайджанского бизнесмена Neqsol. Как утверждают мои источники в Баку, тогда владельцы Neqsol проинформировали власти Грузии о покупке с целью включения Caucasus Online в большой телекоммуникационный проект, который свяжет Европу и Китай, а Баку и Тбилиси станут в нем главными региональными хабами.

Но спустя пару месяцев, Комиссия по коммуникациям вдруг заявила, что сделка незаконна. А этим летом власти Грузии инициировали изменения в законодательстве, которые позволят Комиссии даже назначать своих временных управляющих в «спорные» компании, которые смогут сами вносить необходимые изменения. Судя по всему, эти изменения вводятся именно из-за дела Caucasus Online.

Я готов понять, что для Грузии плохо продавать стратегические объекты. Готов понять, что Грузия хочет сама получить прибыль от регионального хаба и такого крупного коммуникационного проекта, но где были эти «интересы» в августе 2019-го, когда продавали долю?

Всем понятно, что продать такой пакет крупнейшего оператора связи без договоренности с властями физически невозможно. То есть, пока премьерами были Квирикашвили и Бахтадзе, продать Caucasus компании Neqsol было можно, а уже с осени 2019-го, когда премьер снова поменялся, — нельзя?

Я поддерживаю позицию защиты нацбезопасности Грузии, и не считаю, что стратегические проекты вообще кому-то можно продавать. Даже важному партнеру, который предлагает участие в глобальном замысле. Также я не считаю правильным продавать кабель, который важен и для другого партнера Грузии — Армении. Но продали ведь. А сейчас накладывают штрафы и меняют законы. Почему? Уверен, это хочет знать и грузинское общество, и бизнесмены, и власти Азербайджана. И США, и Евросоюз.

А теперь вопрос — кому выгодно затормозить еще один проект, связывающий Баку, Тбилиси, Казахстан, Европу и Китай? Банально — Москве. Им никак невыгодно еще большее усиление Грузии и Азербайджана и их участие в «великих делах».

В Грузии проблемы с портом Анаклия, с давлением на американскую компанию «Фронтера», и именно тогда, когда на рынок хотел зайти Газпром через своих австрийских партнеров. Вопросов много, а ответов четких, как всегда, нет.

Уверен, что эта тема стала очередным вызовом в отношениях Баку и Тбилиси. Это можно заметить по довольно негативной реакции из Баку и активной позиции официального Тбилиси в лице GNCC.

Европейские СМИ и эксперты, как и некоторые эксперты из США смотрят на дело Caucasus Online именно через призму борьбы региональных и мировых держав. Учитывая эксклюзивность грузинского кабеля, думаю, что доля истины в их мнении есть.

А теперь считаю важным показать, что на этом фоне происходит в отношениях Баку и Тбилиси, так как это напрямую связано с обсуждаемой темой. Дело Caucasus Online, штрафы, подозрения, прошлогодние обмены любезностями по Давид Гареджи, которые в реальности стали результатом ухудшения отношений между столицами; отгремевший только что конфликт Баку с Ереваном, когда, как я точно знаю, Баку, как минимум, не обрадовало отсутствие позиции Тбилиси. Для публики эта обида в очередной раз вылилась в другом направлении — попытке обвинить Тбилиси в провозе оружия для Армении. Два с половиной месяца Тбилиси не утверждает Азербайджану посла, что является в дипломатических кругах большим сроком. И вот, посла утверждают и незамедлительно, параллельно результатам опросов о рейтингах грузинских партий, по которым действующая власть, видимо, остается у руля еще 4 года, — в этот самый момент «легендарное» азербайджанское СМИ, известное своими «сливами», публикует «редакционную статью» о сильной любви правительства Азербайджана и властей Грузии, лучшем в истории курсе власти Иванишвили в отношениях с Баку и недостаточно хорошем в этом плане бывшем президенте Саакашвили, который, как все знают, в реальности близко дружил с президентом Азербайджана.

Накануне выборов. 2. В разгар проблемы Caucasus Online. 3. Назначен новый посол. 4. Ни одна проблема не решена. Но статья, которая является прямым обращением к грузинским властям, выходит, и ее посыл явно принят в кабинетах в Тбилиси. Что это? Надежда на налаживание отношений? Аванс для того, чтобы начать все с нуля?

Новый штраф в отношении Caucasus Online показывает, что сообщение Баку, видимо, услышали, но к сведению не приняли.

Надеюсь, что Тбилиси и Баку все-таки сумеют вновь выстроить эффективный диалог и сотрудничество, так как двум странам друг без друга не выжить физически.

Как мы видим, Турция тоже сейчас сильно активизировалась на Южном Кавказе, так что развитие общих проектов на взаимовыгодной основе — в интересах всех участников. С учетом интересов всех партнеров и их друзей.