Грузия не намерена оказывать военную помощь Украине, заявила грузинский вице-премьер, министр культуры, спорта и молодёжи Тея Цулукиани.

Она подчеркнула, что грузинские власти не хотят вовлекать страну в конфликт.

«Соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине)», — цитирует Цулукиани ТАСС.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил об отказе Тбилиси вернуть Киеву полученные в 2008 году «Буки».

Украинская сторона также просила Грузию передать американские противотанковые комплексы Javelin.

Касьянов рассказал, что Тбилиси не согласился оказывать военную помощь Киеву.