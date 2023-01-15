Грузия не намерена оказывать военную помощь Украине, заявила грузинский вице-премьер, министр культуры, спорта и молодёжи Тея Цулукиани.
Она подчеркнула, что грузинские власти не хотят вовлекать страну в конфликт.
«Соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния (Украине)», — цитирует Цулукиани ТАСС.
Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил об отказе Тбилиси вернуть Киеву полученные в 2008 году «Буки».
Украинская сторона также просила Грузию передать американские противотанковые комплексы Javelin.
Касьянов рассказал, что Тбилиси не согласился оказывать военную помощь Киеву.