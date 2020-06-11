Грузия и Азербайджан могут совместно производить штурмовики СУ-25

«Грузия может совместно с Азербайджаном развивать производство штурмовых самолетов СУ-25».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью газете «Резонанси» заявил военный эксперт Вахтанг Маисая.

По его словам, предполагается, что в вопросе возобновления производства военных самолетов Грузия будет сотрудничать с Украиной: «В Украине есть хорошая основа авиационной отрасли. Эта сфера может быть развита и совместно с Азербайджаном. Также можно использовать потенциал стран ГУАМ».

Отметим, что недавно министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили заявил о наличии в стране всех технических, интеллектуальных и человеческих ресурсов для производства, ремонта и восстановления военных самолетов СУ-25. Министр отметил, что различные страны проявляют большой интерес к этим типам самолетов.

Напомним, что во времена СССР действовал Тбилисский авиазавод. На заводе осуществлялся конечный сбор авиатехники на основе комплектов, поступавших с предприятий в бывших советских республиках.