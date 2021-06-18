«При посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предприняты важные шаги для деэскалации ситуации между соседними нам Азербайджаном и Арменией».

Как передает Report, об этом журналистам заявил участвующий в Дипломатическом форуме в Анталье глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, имеются возможности для увеличения роли и значимости Грузии в этом плане.

Глава МИД отметил, что в своем выступлении на форуме обратит внимание на нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе, проводимую Грузией мирную политику и вопросы безопасности.