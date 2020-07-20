Грузинский МИД выступил с заявлением о доставке минометов в Армению

«Информация, распространяемая азербайджанскими СМИ о доставке минометов в Армению через Грузию, не соответствует действительности».

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что опубликованная в одном из азербайджанских СМИ информация содержит дезинформацию и неточности: «К сожалению, серьезное онлайн-издание предвзято описывает факты, путает общественность и пытается затмить стратегическое партнерство и дружбу Грузии с Азербайджаном».

В заявлении отмечается, что Грузию и Азербайджан объединяют стратегическое партнерство и многовековая дружба: «Эти отношения развиваются и углубляются. Обе страны играют важную роль в регионе и совместно осуществляют важные региональные и международные проекты».

В заявлении подчеркивается, что статья была предвзятой и направленной на искусственное создание проблем в отношениях между двумя стратегическими партнерами.