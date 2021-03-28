Грузинские оппозиционеры намерены смотреть футбол у парламента Грузии

Активисты «Движения за Грузию» собираются смотреть футбольный матч между сборными Грузии и Испании на специально установленном к этому дню мониторе у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Спутник-Грузия».

Тем самым они нарушат ограничение на передвижение в ночные часы — так называемый «комендантский час», который действует в стране с 21:00 — 05:00.