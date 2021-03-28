Грузинские оппозиционеры намерены смотреть футбол у парламента Грузии

Активисты «Движения за Грузию» собираются смотреть футбольный матч между сборными Грузии и Испании на специально установленном к этому дню мониторе у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Спутник-Грузия».
Тем самым они нарушат ограничение на передвижение в ночные часы — так называемый «комендантский час», который действует в стране с 21:00 — 05:00.
«Исходя из того, что только часть может воспользоваться привилегий присутствовать на матче и нарушить комендантский час, мы решили вести прямую трансляцию на проспекте Руставели. Мы не сможем покинуть территорию до пяти утра, поэтому устроим различные мероприятия», — заявил представитель организации в эфире телеканала Formula.
Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Грузии и Испании состоится сегодня на стадионе «Динамо арена». Игра начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Согласно решению Межведомственного координационного совета, 30% зрителей будут допущены к просмотру матча на стадион с соблюдением дистанции и всех соответствующих норм эпидемиологической безопасности.