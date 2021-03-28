Грузинские оппозиционеры намерены смотреть футбол у парламента Грузии

Активисты «Движения за Грузию» собираются смотреть футбольный матч между сборными Грузии и Испании на специально установленном к этому дню мониторе у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Спутник-Грузия».

Тем самым они нарушат ограничение на передвижение в ночные часы — так называемый «комендантский час», который действует в стране с 21:00 — 05:00.

«Исходя из того, что только часть может воспользоваться привилегий присутствовать на матче и нарушить комендантский час, мы решили вести прямую трансляцию на проспекте Руставели. Мы не сможем покинуть территорию до пяти утра, поэтому устроим различные мероприятия», — заявил представитель организации в эфире телеканала Formula.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Грузии и Испании состоится сегодня на стадионе «Динамо арена». Игра начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Согласно решению Межведомственного координационного совета, 30% зрителей будут допущены к просмотру матча на стадион с соблюдением дистанции и всех соответствующих норм эпидемиологической безопасности.

Болельщикам, которые придут на стадион, разрешено передвигаться во время «комендантского часа», пропуском им будет служить билет на игру. Кроме того, метро и автобусы будут работать до 01:00 29 марта.

| 2021-03-28T19:28:32+04:00 28 марта 2021, 20:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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