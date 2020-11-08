Грузинская оппозиция обещала устроить «комендантский час для ЦИК»

Масштабные митинги оппозиции проходят в воскресенье в Тбилиси и в Батуми, втором по величине городе Грузии.

Оппозиция опротестовывает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая «Грузинская мечта» получает большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.

Противники действующей власти заявляют, что голосование было фальсифицировано и требуют новых выборов.

О планах оппозиции объявил один из лидеров Нацдвижения Ника Мелия: оппозиция приняла решение расширить акции протеста на всю Грузию и начать постоянную акцию протеста у здания Центризбиркома.

«Время действовать. Вместе с протестом на Руставели мы приняли решение — народ будет на улице везде, в каждом регионе, в каждом городе. Мы сейчас все вместе пойдем к Центризбиркому и будем там стоять, пока не назначат новые выборы», заявил Мелия.

Он пригрозил, что оппозиция устроит «комендантский час для ЦИК».

Сторонники оппозиции собираются дежурить всю ночь и заблокировать сотрудникам Центральной избирательной комиссии вход в здание.

Такое решение оппозиция приняла после разговора с представителями правящей партии «Грузинская мечта», которые, по словам Мелия, «вышли с ними на связь и предложили встретиться завтра».

Он не исключил переговоров с правящей партией в понедельник. «Но пока встреча не состоится, не верим ни в одно обещание», — подчеркнул представитель ЕНД. (sputnik-georgia.ru)